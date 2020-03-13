Путин рассказал о своем отношении к государству как к собственнику

Аксиома о том, что государство не может быть эффективным собственником, «ничего не стоит». Об этом в пятницу, 13 марта, заявил президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС.

«Эта аксиома ничего не стоит, если не посмотреть на конкретную работу конкретного предприятия. Общий подход — это средняя температура по больнице. Как вы знаете, очень часто этим аргументом пользуются тогда, когда люди справедливо ставят вопрос о том, что в среднем у нас хорошо, а мне конкретно и моему соседу — плохо. Также, если перевернуть эту медаль, с другой стороны будет то же самое», — рассказал глава государства.

Он отметил, что не видит ничего страшного в реприватизации — возврате в частные руки государственной собственности, которая ранее была конфискована посредством национализации.

Также российский лидер заострил внимание на существующих претензиях к Центробанку, согласно которым ЦБ «забрал под себя финансовых учреждений, истратил огромное количество денег, выплатил там большие деньги акционерам». Путин подчеркнул, что регулятор платил обычным гражданам, чтобы те понесли минимальный ущерб от санаций того или другого финансового учреждения.

«(Это было сделано. — Ред.) чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками, и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон там, как обычно. Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо — это другой вопрос», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин сделал акцент на том, что ЦБ не собирается вечно владеть активами этих финансовых учреждений, регулятор планирует санировать и выводить их на рынок.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 12 марта вышел 12-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.