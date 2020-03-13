Путин назвал причину миллионных зарплат топ-менеджеров

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, почему топ-менеджеры компаний получают очень высокие зарплаты. По его словам, это связано большим количеством иностранных специалистов в таких предприятиях, которым необходимо обеспечивать международный уровень оплаты труда.

Журналист спросил главу государства о том, как государственность корпораций бьется с рыночными зарплатами управленцев высокого уровня, в ответ на что Путин признал, что «плохо бьется». По его словам, не все так просто как кажется на первый взгляд.

«Я уже там на этот счет с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — пояснил российский лидер.

Он привел в пример отрасль гражданской авиации, в которой произошло подобное. Компании были вынуждены принимать на работу пилотов иностранных компаний, особенно тех, кто имеет опыт работы на машинах Boeing, и увеличить оклад летчиков до международного стандарта.

«Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота, потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации. Сразу это перекосило рынок труда, включая Министерство обороны. Поэтому и здесь то же самое», — отметил Путин.

Он уточнил, что второй пилот гражданской авиации получает 300-350 тыс. руб.в месяц. Он согласился, что «миллион в день», который получают топ-менеджеры, — слишком высокая зарплата, и указал, что его самого это «задевает и коробит», но отметил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих подчиненных.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 12 марта вышел 12-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.