Путин присвоил авиатору на Камчатке звание заслуженного работника транспорта

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» замглавы Камчатского межрегионального управления воздушного транспорта Владимиру Волявко. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12 марта.

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» <…> Волявко Владимиру Михайловичу», — говорится в документе.

В сообщении на официальном сайте правительства Камчатского края указывается, что Волявко более 39 лет работает в системе гражданской авиации. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства края Анатолий Банников рассказал, что Волявко неоднократно признавался лучшим среди экипажей воздушных судов и имеет опыт выполнения полетов в различных климатических зонах. Также он награжден знаком «За безаварийный налет часов» со сменной планкой «Пилот 7000 часов» как пилот, не имевший ни одного происшествия и инцидента по вине экипажа.

«В сложной обстановке не терялся, умело руководил действиями экипажа, уверенно принимал четкие, грамотные решения. Работая в авиапредприятии в должности командира авиаэскадрильи, организовывал освоение двух новых типов воздушных судов (самолетов Ан-28 и Ан-74) для выполнения полетов в северных широтах Камчатки, Чукотки и Якутии», — рассказал Банников.

Ранее, 12 марта стало известно, что Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, певице Пелагее, а также актеру и театральному педагогу Игорю Золотовицкому.