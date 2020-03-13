Прямой эфир

Путин присвоил авиатору на Камчатке звание заслуженного работника транспорта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» замглавы Камчатского межрегионального управления воздушного транспорта Владимиру Волявко. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12 марта.

«Спасибо за ваших ребят»
Во время памятных мероприятий в Пскове президент призвал не забывать подвиг воинов, спасавших Россию от банд террористов

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» <…> Волявко Владимиру Михайловичу», — говорится в документе.

В сообщении на официальном сайте правительства Камчатского края указывается, что Волявко более 39 лет работает в системе гражданской авиации. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства края Анатолий Банников рассказал, что Волявко неоднократно признавался лучшим среди экипажей воздушных судов и имеет опыт выполнения полетов в различных климатических зонах. Также он награжден знаком «За безаварийный налет часов» со сменной планкой «Пилот 7000 часов» как пилот, не имевший ни одного происшествия и инцидента по вине экипажа.

«В сложной обстановке не терялся, умело руководил действиями экипажа, уверенно принимал четкие, грамотные решения. Работая в авиапредприятии в должности командира авиаэскадрильи, организовывал освоение двух новых типов воздушных судов (самолетов Ан-28 и Ан-74) для выполнения полетов в северных широтах Камчатки, Чукотки и Якутии», — рассказал Банников.

Ранее, 12 марта стало известно, что Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте, певице Пелагее, а также актеру и театральному педагогу Игорю Золотовицкому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенаторы Цеков и Фадзаев награждены орденом Александра Невского
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020