Захарова высказалась о нападении на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила бездействие украинской полиции и осудила срыв презентации «Национальной платформы примирения и единства в Донбассе», которая проводилась в Киеве. Об этом дипломат написала 12 марта в Facebok.

По словам Захаровой, украинская полиция продемонстрировала «абсолютную никчемность». При этом и радикалы, и проводящие презентацию лица обвинили в разъединении Россию, а в финале после взаимных оскорблений произошла драка, отметила она.

«В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — полагает дипломат.

Накануне националисты устроили перепалку и попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из них толкнул политика в спину, и тот упал.

В описании «платформы» ее задачей названо объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Она сосредоточена на построении диалога между мирными людьми на Украине, в том числе на неподконтрольных территориях.