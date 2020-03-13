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В «Гознаке» рассказал о защите российских рублей от вирусов и микробов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специальная обработка позволяет защитить российские банкноты от вирусов и микробов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Гознака» в пятницу, 13 марта.

Там пояснили, что при производстве бумаги для банкнот применяются специальные антисептические добавки.

«В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», — сказали в компании.

Однако в целях профилактики на предприятии посоветовали мыть руки после использования банкнот.

26 декабря «Гознак» заявил, что российские стандарты по выводу из обращения старых банкнот находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные купюры уничтожает Банк России.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что через денежные купюры можно заразиться гриппом, поскольку его вирус может жить на них две недели.

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