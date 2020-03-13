В Госдуме предложили внести тесты на ВИЧ в ассортимент аптек

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил Минздраву расширить продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. Выдержки из обращения политика в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко приводит в пятницу, 13 марта, RT.

Парламентарий предлагает, в частности, внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках. По его мнению, аптечным сетям и ретейлерам надо расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах при условии надлежащего обращения с такими изделиями и соблюдения требований к их хранению.

Доступность подобных диагностических средств поможет гражданам контролировать здоровье и выявлять заболевание на ранней стадии. Также, считает парламентарий, необходимо обновить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнить его современными и качественными препаратами для терапии ВИЧ-инфекции.

11 марта медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо, вирус обнаружили у него в 2003 году.

Справиться с заболеванием мужчине помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.