В МИД КНР предположили попадание коронавируса в страну из США

Коронавирус COVID-19 мог попасть в китайский город Ухань по вине американских военных. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В своем посте, опубликованном в Twitter 12 марта, дипломат задает американским властям ряд вопросов. В частности: когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько всего людей инфицированы? В какие больницы они были доставлены?

«Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные», — написал Чжао Лицзянь.

Он не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.

13 марта стало известно, что первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее. Первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире достигло 131,6 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. человек.