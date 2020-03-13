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В Алеппо обнаружили оружейный завод боевиков

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Фото: РЕН ТВ
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Завод по производству самодельного оружия и боеприпасов нашли в городе Кафр-Наха на западе сирийского Алеппо, который недавно был освобожден от террористов.

Сборка была налажена в одном из ангаров, где до войны делали печи, арматуру и строительную сетку. Боевики производили здесь бомбы, которые начиняли взрывчаткой и поражающими элементами. Тротил, который использовался на кустарном заводе, промышленного производства и, вероятно, поставлялся из-за рубежа.

Рядом, в бывшем цехе по производству ниток и пошиву женской одежды, военные обнаружили склад готовой «продукции», рассказал журналистам офицер спецподразделения сирийской военной полиции Виам Ахмади.

По его словам, среди находок были самодельные мины под пушку «адского огня», так называемого баллономета.

Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь шли ожесточенные бои. После освобождения в город начали возвращаться мирные жители, военные продолжают обследовать объекты, которые использовали боевики в своих целях.

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.

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