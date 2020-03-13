Российские военные провели патрулирование трассы М5 в Сирии

Российские военные в Сирии провели патрулирование трассы М-5. Это ключевая автодорога связывает Дамаск и Алеппо.

С начала урегулирования конфликта российскими военными проведено почти две с половиной тысячи гуманитарных акций. Только за сутки роздано более двух тонн продовольствия. Общий вес гуманитарного груза превысил четыре тонны.

По данным Центра по примирению враждующих сторон введенный 6 марта режим прекращения огня — соблюдается.