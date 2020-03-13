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В России выявили шесть новых случаев коронавируса

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Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявили в России в четверг, 12 марта, сообщил оперативный штаб.

Отмечается, что четверо пациентов находятся в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Все они недавно посещали страны, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что трое заболевших прибыли в столицу тем же рейсом из Италии, что и двое ранее инфицированных пациентов. На данный момент они проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Всего в столице выявлено 19 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 34 человека, из которых два китайца и один итальянец.

11 марта стало известно, что Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Также с 13 марта Россия прекратит гражданам Италии выдачу виз, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

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