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Италия зарезервируют € 25 млрд для восстановления экономики после коронавируса

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Правительство Италии приняло решение о резервировании €25 млрд на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

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По его словам, средства будут направлены в том числе на помощь тем, кто временно остается без работы из-за ограничений, а также малому и среднему бизнесу, чей доход упал более чем на 25%.

Кроме того, власти обсуждают возможность введения приостановки платежей по ипотеке и кредитам для бизнеса.

«Подобные меры уже могут привести к росту дефицита бюджета Италии почти до 3% ВВП», — отметил Ферленги.

Ранее 12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т.д. Остались гарантированы лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания, число жертв превысило 1 тыс. человек.

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