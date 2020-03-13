Прилетевшую из Италии художницу Айдан Салахову отправили на карантин

Российская художница Айдан Салахова оказалась в карантине после прибытия из Италии в Москву. Об этом она сообщила на своей странице Facebook в четверг, 12 марта.

Художница отметила, что на ее авиарейсе были заболевшие, поэтому карантин придется провести в больнице, а не дома.

Свой пост Салахова сопроводила видеозаписью на которой запечатлена палата, в которую ее поместили.

«При оформлении все вещи отправили на обработку и продезинфицировали все предметы», — пояснила художница.

Ранее 12 марта сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В тот же день стало известно, что в Израиле выявили два новых случая заражения COVID-19 у туристов из Москвы, прибывших 3 марта.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания и 827 смертей, вызванных COVID-19.