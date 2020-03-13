«Динамо» победило «Спартак» в овертайме и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Спартак» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. Победный гол забил форвард Дмитрий Яшин.

Таким образом счет в серии стал 4:2 в пользу «Динамо». Во втором раунде соперником команды станет победитель регулярного сезона московский ЦСКА.

Игра прошла без зрителей, в связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий, где присутствуют более 5 тыс. человек, в связи с угрозой распространения коронавируса.

В другой паре полуфинала Запада петербургский СКА будет бороться с финским «Йокеритом».

За выход в финал Восточной конференции КХЛ поспорят казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», а также «Барыс» из Нур-Султана и новосибирская «Сибирь».