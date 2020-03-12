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Черные дрозды вернулись в Красноярский край спустя 20 лет

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На территории Шушенского бора в Красноярском крае заметили черного дрозда. Присутствие особей данного вида в Сибири — довольно необычное явление, а в регионе черные дрозды не появлялись в течение 20 лет.

В руководстве заповедника рассказали, что в основном птицы данного вида предпочитают останавливаться в центральной части России, а также на Кавказе: «Эта птица у многих людей до сих пор ассоциируется с чем-то плохим, негативным. Считается, что если черный дрозд прилетит к дому или сядет на окно, то в семье обязательно произойдет беда. Однако это всего лишь мифы, которые под собой не имеют никакого основания. На самом деле черный дрозд — очень умная, сообразительная птица, которая приносит человеку только пользу, уничтожая насекомых, которые наносят ущерб сельскому хозяйству». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Шушенский бор — национальный парк на территории Шушенского района Красноярского края. Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. Общая площадь составляет около 39 га. Парк отличается не только своей красотой, но и богатством исторических и археологических памятников.

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