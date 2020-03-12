Большой фестиваль мультфильмов состоится в Красноярском крае

В Красноярском крае с 20 марта по 3 апреля пройдет XIII Большой фестиваль мультфильмов. Зрители смогут увидеть лучшие анимационные фильмы мира и встретиться с режиссерами. Площадками фестиваля станут Дом кино, кинотеатр «Мечта» и музейный центр «Площадь Мира».

Детям и взрослым покажут мультики из России и других стран: Франции, Латвии, Польши, Румынии, Японии, Великобритании, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии и других. Как и в прошлом году, на фестивале будет работать «Фабрика мультфильмов», где каждый научится создавать анимационную картину в любой технике. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Показы завершатся в Красноярске 29 марта. Затем до 3 апреля мульфильмы фестиваля увидят жители других городов и поселков края.