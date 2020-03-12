Прямой эфир

Большой фестиваль мультфильмов состоится в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае с 20 марта по 3 апреля пройдет XIII Большой фестиваль мультфильмов. Зрители смогут увидеть лучшие анимационные фильмы мира и встретиться с режиссерами. Площадками фестиваля станут Дом кино, кинотеатр «Мечта» и музейный центр «Площадь Мира».

Детям и взрослым покажут мультики из России и других стран: Франции, Латвии, Польши, Румынии, Японии, Великобритании, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии и других. Как и в прошлом году, на фестивале будет работать «Фабрика мультфильмов», где каждый научится создавать анимационную картину в любой технике. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Показы завершатся в Красноярске 29 марта. Затем до 3 апреля мульфильмы фестиваля увидят жители других городов и поселков края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трудности с переводом: отечественный онлайн-кинотеатр идет в Китай
Зрителям в КНР будут показывать наши современные боевики и советские мультфильмы
Путин пообещал поддержку российскому мультсериалу про эволюцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020