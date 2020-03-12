Правительство РФ поддержало проект ЦБ по развитию финансовой грамотности

Банк России получит мандат на развитие финансовой грамотности. Проект соответствующих поправок в закон о Центральном банке (ЦБ) был одобрен правительством, (заключение есть в распоряжении «Известий»), профильным комитетом Госдумы и поставлен в повестку нижней палаты парламента.

Руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказал, что одним из направлений продвижения финграмотности станет геймификация.

«Люди сейчас очень любят играть: и маленькие, и взрослые, и даже бабушки с дедушками. Поэтому мы интегрируем финграмотность в приложения игрового типа. Например, работали с Castle Quiz — это викторина, где ты соревнуешься либо с другим человеком, либо с машиной», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Кроме того, банк намерен продолжить работу с Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы интегрировать финансовое просвещение в образовательные программы. Мамута подчеркнул, что с хорошо заложенным фундаментом в школе, человек сможет «адекватно» оценить при столкновении с чем-то новым, задать правильный вопрос и проконсультироваться со специалистами.

Подробнее читайте в номере «Известий» от 13 марта.