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Белоруссия ограничит проведение массовых мероприятий с международным участием

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Правительство Белоруссии приняло решение ограничить до 6 апреля проведения массовых мероприятий с международным участием, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-служба минздрава республики.

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«Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому сегодня, на специальном совещании в Совете министров, принято решение — до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве добавили, что остальные массовые мероприятия будут разрешаться после оценки наличия условий для их проведения.

Ранее в этот день минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека. Отмечалось, что практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

4 марта главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что минздрав страны не планирует поднимать вопрос о закрытии государственной границы из-за угрозы распространения коронавируса.

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