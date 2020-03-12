Виртуальные концертные залы начнут открывать в Приморье в 2021 году

В этом году в Приморье приведут в порядок около 100 учреждений: это театры, библиотеки, клубы, музеи, центры досуга и школы искусств. Средства направят из бюджетов различных уровней. Также в рамках национального проекта «Культура» стало возможным получение софинансирования из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений, передает ИА PrimaMedia.

«Уже подготовлены проектно-сметные документации для реконструкции трех школ искусств в Артёме, Арсеньеве и Находке. Кроме того, в 29 муниципалитетах мы проведем ремонт», — рассказала врио заместителя председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Кроме того, в 2020 году начнется работа по проекту «Цифровая культура». Идет отбор заявок для создания виртуальных концертных залов. Средства будут выделены с 2021 по 2024 год.