Эрдоган отложил зарубежные поездки из-за распространения коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил зарубежные визиты из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает в четверг, 12 марта, сайт Yahoo.News со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, власти также приняли решение закрыть начальные и средние школы на неделю с 16 марта, а университеты — на три недели, уточняет сайт Hurriyet.

Кроме того, все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей вплоть до конца апреля.

Ранее в этот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо был помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус у его супруги.

Кроме того, 9 марта президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон отменил несколько поездок по стране из-за распространения коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.