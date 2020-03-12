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Путин и болгарский премьер обсудили двустороннее сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым вопросы сотрудничества. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

3 марта Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики. Он отметил, что это снижение цены — рекордное.

1 января в Болгария начала принимать российский газ через трубопровод «Турецкий поток». Таким образом, страна уже два месяца получает топливо из РФ напрямую, а не через Румынию, как это было ранее.

12 декабря Борисов пообещал транзит российского газа через территорию его страны в Сербию по «Турецкому потоку» в мае 2020 года.

«Турецкий поток» –– газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит избежать транзитных рисков при передаче топлива из России на Запад. Эксплуатация магистрали должна начаться уже в следующем году. Мощность — 31,5 млрд куб. м в год. Общая стоимость работ — от $6 млрд до $7 млрд.

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