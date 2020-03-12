Новые условия микрозаймов ввели для предпринимателей в Хабаровске

Получить финансовую поддержку в хабаровском центре оказания услуг «Мой бизнес» теперь можно по новым правилам. Предпринимателям доступны микрозаймы с повышенными суммами от краевого Фонда поддержки малого предпринимательства. Так, по программе «Развитие» максимальный размер займа увеличен до 4 млн рублей. Также вырос совокупный лимит суммы финансирования на одного заемщика — до 5 млн рублей.

Действуют специальные условия для отдельных групп предпринимателей. В их числе бизнесмены из моногородов, сельскохозяйственный бизнес, женщины-предприниматели, компании-экспортеры и другие. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Специальные условия разработаны и для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пострадали в результате ЧС в 2019 году. Для таких компаний и организаций предусмотрена ставка 5% годовых в рамках любой программы фонда.