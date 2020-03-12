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Вильфанд пообещал москвичам в выходные «легкую зиму»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Возвращение «легкой зимы» возможно в ближайшие выходные в Москве. Ожидаются понижение температуры, дождь со снегом и метель. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в днем ожидается дождь, переходящий в снег. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

«Температура около полудня будет +4...+6 градусов, затем она начнет понижаться, уже к вечеру она опустится до –6 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Метель и порывистый ветер также ожидаются в ночь на 15 марта. А днем в воскресенье температура составит 0...–2 градуса.

«Заметная гололедица также будет в эти дни. То есть нас ждет такая «легкая зима», — заключил он.

Столичные городские службы перевели на усиленный режим работы в связи с усилением ветра, которое прогнозируют в пятницу, пишет «Москва 24». Объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль. В префектурах округов созданы оперативные группы для быстрого устранения нештатных ситуаций.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре предупредили об «арктическом» похолодании в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщает RT.

При этом в «Аптекарском огороде» сообщили, что в ботаническом саду первый в Москве рододендрон расцвел под открытым небом.

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