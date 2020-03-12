Технокласс появился в сахалинской школе благодаря «Молодежному бюджету»

Технокласс дома детского творчества появился на базе школы №1 в Аниве (Сахалин) благодаря проекту «Молодежный бюджет». За эту инициативу проголосовало большинство старшеклассников. В этом году проект планируют расширить.

Под технокласс выделили два кабинета, сделали там ремонт, закупили мебель и оборудование для занятий по направлениям: «Робототехника» и «Программирование». Теперь у двух сотен анивских школьников есть возможность заниматься конструированием и роботостроением, проводить эксперименты с техникой, создавать собственные проекты и модели роботов, сообщает ИА SakhalinMedia.

Средства выделены из областного бюджета. По мнению сахалинского губернатора Валерия Лимаренко, проект «Молодежный бюджет» дает школьникам реальную возможность поучаствовать в жизни своего города или села. Каждая школа может получить до 3 млн рублей, чтобы осуществить идеи в течение следующего года.