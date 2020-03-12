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Суд Москвы оштрафовал BBC World News за нарушение законов РФ

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Фото: ТАСС/Zuma/Alberto Pezzali
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Никулинский районный суд Москвы оштрафовал телеканал BBC World News за нарушение российского законодательства.

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«Суд оштрафовал британскую телерадиовещательную корпорацию BBC, куда входит BBC World News, за нарушение ст. 13.23 КоАП («Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров») на 10 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в судебном участке в четверг, 12 марта.

Кроме того, за аналогичное нарушение на 1 тыс. рублей был оштрафован главный редактор телеканала Екатерина Якушенко.

3 марта сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News из-за выявленных нарушений российского законодательства. В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.

В этот же день телерадиокорпорация сообщила, что стремится соблюдать законы и требования стран, в которых работает.

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