Суд Москвы оштрафовал BBC World News за нарушение законов РФ

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал телеканал BBC World News за нарушение российского законодательства.

«Суд оштрафовал британскую телерадиовещательную корпорацию BBC, куда входит BBC World News, за нарушение ст. 13.23 КоАП («Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров») на 10 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в судебном участке в четверг, 12 марта.

Кроме того, за аналогичное нарушение на 1 тыс. рублей был оштрафован главный редактор телеканала Екатерина Якушенко.

3 марта сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News из-за выявленных нарушений российского законодательства. В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.

В этот же день телерадиокорпорация сообщила, что стремится соблюдать законы и требования стран, в которых работает.