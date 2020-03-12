Полиция задержала продавца фейковых аккаунтов от каршеринга

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который продавал фейковые аккаунты от каршеринга. Десятки учетных записей для доступа мужчина регистрировал на подставных лиц. В качестве документов для регистрации использовал купленные в интернете копии паспортов и водительских удостоверений. Учетные записи подозреваемый продавал по цене от 2 до 5 тыс. рублей. Мужчину задержали, когда он пытался уехать за рубеж.