Киев расторг с посольством России договоры аренды земель

Городской совет Киева расторг с посольством России договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещений дипломатического представительства. Об этом сообщает в четверг, 11 марта, агентство «Укринформ».

Помещения посольства России должны были быть построены в Подольском районе Киева на улицах Боричев Ток и Спасской.

В соответствии с решением, принятым на заседании городского совета, эти земельные участки получат статус скверов.

11 февраля в украинском министерстве иностранных дел заявили, что страна не будет назначать посла в Москве. Тогда МИД Украины отметил, что с учетом «продолжения российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий» нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины.

Киев отозвал посла из РФ в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине. Россия вернула своего посла в Москву в 2016 году.