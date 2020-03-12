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Нарушения при отстреле рыси обнаружены в Биробиджане

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Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой ЕАО провела проверку по факту отстрела рыси в Биробиджане. Предположительно, дикое животное зашло на территорию города через реку Бира со стороны противоположного берега, из лесного массива в районе сопки Тихонькая.

Хищник представлял угрозу для горожан, в связи с чем его пришлось застрелить, сообщает ИА ЕАОMedia. Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО в нарушение федерального законодательства не выдало в установленном порядке разрешение на регулирование численности одной особи рыси. Оперативная конфликтная группа не была оснащена орудиями и другими техническими средствами для гуманного изъятия диких животных.

Руководителю управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО внесено представление об устранении указанных нарушений с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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