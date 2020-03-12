В школах Псковской области откажутся от мобильных телефонов

В Псковской области педагоги и родители вырабатывают решение по отказу от мобильных телефонов в школах. В некоторых учреждениях установлены специальные ящики перед входом в классы.

Об инициативе рассказал руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов. По его словам, ящики для телефонов появились в школах в Пскове и в Великих Луках. Ученики отдают технику перед началом занятий. В дальнейшем практику планируют развивать во всех школах региона, сообщает Псковское агентство информации.

В учреждениях уже прошли родительские собрания по данному вопросу. Седунов подчеркнул, что полностью освободить школы от телефонов будет сложно, однако важной задачей в воспитании является отказ от использования смартфонов во время уроков.