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ЮНЕСКО призвало вернуть украденные ценности Сирии

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Сирия и ЮНЕСКО собираются сотрудничать по вопросу возвращения украденного наследия. Агентство ООН планирует оказать помощь САР в восстановлении культурных объектов.

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В ЮНЕСКО газете «Известия» заявили, что обеспокоены угрозами историческому и культурному наследию Сирии. В агентстве назвали потерю памятников «большой утратой для всего человечества».

С 2011 по 2017 год боевики ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) уничтожили более 3 тыс. объектов культурного наследия Сирии и Ирака.

Самым резонансным стало видео из музея древностей Мосула, в котором боевики с кувалдами уничтожали античные вазы и статуи месопотамского и вавилонского периода. Они считали артефакты искусством «кяфиров» и «джахиль», то есть «неверных» и «безбожников».

В феврале 2015 года террористы взорвали центральную библиотеку города, а через месяц уничтожили ассирийский город Нимруд с помощью бульдозеров. В том же году они разрушили храмы Бэла, Триумфальную арку в Пальмире, а в 2017-м — взорвали центральную часть римского амфитеатра.

С 2018 года ЮНЕСКО реализует международный проект «Возрождение духа Мосула» и занимается восстановлением исторического центра второго по величине города Ирака. Город был захвачен боевиками в 2014 году, его освободила три года спустя международная коалиция во главе с США. В результате авиаударов старый центр Мосула был полностью разрушен.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 марта.

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