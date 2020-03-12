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Убийство на почве ревности раскрыли в Рязанской области

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В Рязанской области Шиловским межрайонным следственным отделом СУ СКР завершено расследование убийства. Фигурантом по нему проходит ранее судимый 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 19 ноября 2019 года в одном из домов села Тимошкино между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта один из них начал избивать другого, удары пришлись в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет РИА «7инфо».

Причиной конфликта между мужчинами стала ревность, они не могли определить, с кем будет проживать их общая знакомая.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

9 марта сообщалось, что в Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей 7 марта. По одной из версий, девушка шла по обочине дороги. Водитель сбил ее и, чтобы скрыть случившееся, положил тело в багажник, отвез к реке и бросил в воду.

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