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«Аэрофлот» снизил стоимость международных авиабилетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа «Аэрофлот» снизила тарифы на международные перевозки для поддержания доступности авиаперелетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 12 марта.

«Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%», — говорится в сообщении.

Снижение распространяется на перевозки по тарифу «эконом», а также на часть рейсов дочерних компаний — «Россия» и «Аврора». На перевозки по тарифам класса «бизнес» и «комфорт» снижение не предусматривается.

Ранее 11 марта стало известно, что «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.

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