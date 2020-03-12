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Электронную версию Красной книги опубликовали в Коми

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Третье издание Красной книги Республики Коми стало доступно в электронной версии. В новую редакцию вошли 532 вида растительного и животного мира.

Выход книги был приурочен к Всемирному дню дикой природы и 100-летию республики. Тираж составляет 2,2 тыс. экземпляров. На 769 страницах представлена информация о 464 видах растений и 68 видах животных. По сравнению с прежним изданием в книгу попали 82 вида, при этом были исключены 85 видов. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Основным отличием новой книги является утверждение такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного и животного мира. Нововведение позволяет считать ущерб, причиненный действиями человека. Ранее ущерб считали только для видов, внесенных в Красную книгу России.

Печатная книга доступна в библиотеках и образовательных учреждениях Коми. Кроме того, на сайте республиканского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды появилась электронная версия издания. Скачать ее может любой желающий.

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