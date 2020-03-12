Значительное усиление ветра прогнозируют в Башкортостане

МЧС оповещает жителей Башкортостана об ухудшении погодных условий. В течение суток ветер усилится до 17–22 м/с.

По данным синоптиков, 13 марта в республике ожидаются осадки в виде дождя. В дневные часы прогнозируется усиление ветра. При этом температура воздуха будет достигать +5 градусов. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Такая погода создает опасность для движения транспорта. Также есть угроза повреждения веток деревьев.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. 12 марта скорость ветра на побережье может достигать 32–35 м/с.