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Тело младенца обнаружили у заброшенного сарая в Саратове

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Фото: Следственный комитет РФ
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В Саратове местная жительница обнаружила тело новорожденной девочки у заброшенного сарая. Следствие начало доследственную проверку, сообщила в четверг, 12 марта, пресс-служба следственного управления СК России по Саратовской области.

«По предварительным данным, 12 марта 2020 года в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома № 21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следственный комитет проводит судебно-медицинское исследование, чтобы установить причины смерти младенца. Также проводится комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 8 февраля, управление СК России начало доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного на свалке в поселке Тульской области.

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