Пресс-конференция «МУЛЬТ в кино» в МИЦ «Известия». Прямая трансляция

В МИЦ «Известия» стартовала пресс-конференция на тему: «МУЛЬТ в кино» возвращает «Союзмультфильм» на экраны кинотеатров».

В мероприятии принимают участие:

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени Горького;

Иван Кудрявцев, генеральный продюсер киножурнала «МУЛЬТ в кино», заместитель генерального директора АО «Цифровое телевидение», директор по киноканалам;

Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» и проекта «МУЛЬТ в кино», руководитель группы каналов «ЦТ Детство».

«Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В ходе пресс-конференции участники также подведут итоги реализации проекта «МУЛЬТ в кино» и расскажут о своих дальнейших планах. Кроме того, будут озвучены последние новости проектов «Союзмультфильма» («Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Фрош», детективный сериал по сценарию Дарьи Донцовой), премьеры которых также впоследствии увидят зрители «МУЛЬТ в кино».

В марте 2020 года «МУЛЬТ в кино» исполняется пять лет, и «Союзмультфильм» представит новую серию «Простоквашино» — «Всё включено», которая расскажет о том, как провел свой отпуск Почтальон Печкин. Показы стартуют 14 марта в кинотеатрах 500 городов страны.