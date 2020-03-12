Корпус для онкодиспансера в Воронеже построят почти за 3 млрд рублей

В Воронеже определен подрядчик, который разработает рабочую документацию и построит хирургический корпус для областного онкологического диспансера. Стоимость контракта составила 2,98 млрд рублей.

По данным ИА «Абирег», АО «Домостроительный комбинат» стал единственным участником торгов. По условиям контракта хирургический корпус должен быть построен до июня 2023 года. Он расположится на улице Вайцеховского.

Согласно проекту, корпус рассчитан на 340 стационарных коек, оперативный блок, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Также в новом здании расположится лабораторная служба и стерилизационное отделение. Кроме того, запланировано открытие учебных помещений, столовой для персонала и вспомогательных помещений. С открытием корпуса предусмотрено появление 770 медицинских и фармацевтических должностей.

Новый корпус будет соединен с существующим зданием онкодиспансера переходом на уровне второго этажа. Кроме того, запланировано обустройство подземной парковки.