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В Ишиме 36 детей попали в больницу с вирусными инфекциями

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В Ишиме (Тюменская область) 36 детей госпитализированы с вирусными инфекциями. Врачи призывают местных жителей соблюдать меры профилактики.

По данным областной больницы № 4, за неделю к врачам обратились почти 1,1 тыс. человек. При этом подавляющее число заболевших — дети. Медики отмечают, что эпидемический порог в Ишиме и Ишимском районе по гриппу и ОРВИ не превышен. Об этом сообщает megatyumen.ru.

По данным специалистов, в период подъема заболеваемости необходимо чаще мыть руки и избегать мест массового скопления людей. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться к врачам. Заболевшие дети должны оставаться дома и не идти в школу или детсад.

Также медики напомнили, что одним из наиболее серьезных осложнений ОРВИ является пневмония. С данным заболеванием в стационаре проходят лечение трое детей и шесть взрослых.

Ранее сообщалось, что в Саратове и Саратовской области в школах объявляют карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ в коллективах.

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