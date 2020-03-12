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Дума одобрила во II чтении ответственность за нарушения на голосовании по конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума во втором чтении одобрила законопроект об административной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 12 марта сообщил «Интерфакс».

Законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и член комитета Олег Быков. Разработчики предлагают внести изменения в восемь статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которых уже предусмотрена избирательных прав граждан, распространив их на проведение общероссийского голосования.

В зависимости от степени тяжести административного правонарушения по этим статьям предусмотрено наказание в виде штрафов для физических лиц от 300 до 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц — 20-50 тыс. руб.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Центральная избирательная комиссия России уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования, которое пройдет 22 апреля.

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