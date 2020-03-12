Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Индекс РТС на Московской бирже упал ниже 1000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в четверг, 12 марта.

Такого низкого показателя не было с 31 июля 2017 года, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 11:46 мск индекс РТС снизился на 7,95% по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущей торговой сессии и составил 999,78 пункта, уточняет RNS.

Индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России. По мнению экспертов, на падение повлияло распространение коронавируса в мире, а также рухнувшие нефтяные котировки.

В этот же день курс доллара на Мосбирже поднялся до 74,14 рубля. Курс евро также вырос и достиг 83,41 рубля, пишет РИАМО.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя 12 марта падение рубля, заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением, пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский заявил, что курс доллара может превысить 90 рублей, если цены на нефть продолжат снижение.