Более 300 тыс. цветов высадят в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в этом году планируют высадить более 300 тыс. цветов, 4 тыс. кустарников и 589 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

К лету специалисты должны подравнять около 1,5 тыс. крон деревьев, провести обрезку сухих ветвей, прочистить и омолодить живые изгороди. Также планируется убрать пни от ранее спиленных деревьев, выкорчевать старые кустарники, пишет ТагилСити.ру.

Кроме того, в планах обновить 11,6 га газонов и отремонтировать дорожки общей площадью почти в 5 га.

В Пушкинском районе насчитывается 126 скверов, девять парков, семь садов и пять бульваров. Их приводят в порядок в плановом порядке, завершить работы планируется до майских праздников.