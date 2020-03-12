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Музеи памяти героев ВОВ появились в детсадах в Нижнем Новгороде

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В 30 детских садах Нижнего Новгорода появились музеи памяти героев Великой Отечественной войны. Экскурсии по экспозициям проводят воспитанники учреждений.

Музеи открылись в учреждениях Автозаводского района. Детские сады приняли участие в районном конкурсе «Мы помним! Мы гордимся!». На выставке в детском саду № 122 представлены трофеи времен войны, боевые награды, фотографии и письма с фронта. Экспозиция была собрана силами воспитателей и родителей, пишет ИА «НьюсНН».

В администрации отмечают, что не каждый городской или школьный музей может похвастаться подобными экспонатами. С помощью исторических предметов дети изучают подвиг российского народа, отметил глава районной администрации Александр Нагин.

Ранее сообщалось, что в Калужском объединенном музее-заповеднике организовали выставку «Славные дочери Отечества», посвященную бессмертному женскому подвигу в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны.

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