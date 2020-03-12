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Уголовное дело возбудили после наезда на пешеходов в Петрозаводске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда на двух пешеходов на тротуаре в Петрозаводске. Травмы получили 47-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Авария произошла на проспекте Ленина 10 марта. По данным ГИБДД, столкнулись автомобили Kia и Mercedes, которые двигались в попутном направлении. От удара Kia вынесло на тротуар, иномарка сбила несовершеннолетнюю девушку и женщину. Пострадавшие госпитализированы.

По версии следствия, 31-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего не справился с управлением. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено в связи с тяжелыми травмами пострадавшей девушки. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В Московской области высокопоставленный сотрудник полиции на пешеходном переходе сбил ребенка, об этом сообщалось 11 марта. Четырехлетний пострадавший пересекал проезжую часть в сопровождении матери на самокате.

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