Культурная неделя: выбор «Известий»

«Бладшот» (16+)

Режиссер: Дэйв Уилсон, в ролях: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Ламорн Моррис, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх Дхананджай и другие

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на всё, чтобы выяснить правду.

«Пиноккио» (6+)

Фото: Вольга

Режиссер: Маттео Гарроне, в ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия и другие

Легендарная история оживает на больших экранах. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого с чистым сердцем.

«Кукла 2: Брамс» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Уильям Брент Белл, в ролях: Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Оливер Райс, Натали Ривалин, Дафна Хоскинс, Элли Кинг, Джоэнн Кимм

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалеку в лесу сын откапывает странную куклу ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с ней, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

«Хороший доктор» (16+)

Фото: Capella Film

Режиссер: Тристан Сегела, в ролях: Мишель Блан, Хаким Джемили, Солен Риго, Франк Гастамбид, Максанс Туаль, Жак Буде, Николя Вод, Натали Бедер и другие

У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера отправиться на вызовы.

«Гару» (6+)

Фото: Renaud Corlouer

Франко-канадский певец выступит в Москве со своими лучшими хитами. Благодаря роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари» Гару стал известен всему миру. На концерте прозвучат как лучшие хиты, в том числе Belle, так и новые песни.

13 марта, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Времена года» (6+)

Фото: пресс-служба концертный зал «Зарядье»

Знаменитый фортепианный цикл Чайковского прозвучит в исполнении пианиста Ивана Рудина. Актриса Дарья Мороз прочитает стихи Пушкина, Жуковского, вдохновившие Чайковского на создание шедевра, они дополнены поэзией и прозой Пастернака, Зощенко, Фета.

17 марта, 19:00, концертный зал «Зарядье»

«Евгений Онегин» (12+)

Фото: stanmus.ru/Олег Черноус

Шедевр Чайковского занимает особое место в репертуаре МАМТа. «Евгений Онегин» стал первым спектаклем студии под руководством великого реформатора театрального искусства Константина Станиславского. Его постановка ознаменовала рождение нового оперного театра. Последняя версия легендарного спектакля была создана Александром Тителем, вдохновленным работой великого основателя театра. Однако это уже «Онегин» XXI века, современный и созвучный сегодняшнему зрителю.

16 марта, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Вечер памяти Иннокентия Смоктуновского «У каждого свой листопад» (6+)

Фото: mxat.ru

28 марта исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. К этому событию приурочен вечер памяти актера, который состоится на Малой сцене театра. В программе примут участие Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Игорь Золотовицкий, Борис Плотников, Елена Кондратова. Гостями вечера станут актриса Елена Коренева, драматург Александр Гельман, режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн, музыканты: лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано), Федор Землеруб (виолончель) и Константин Григорьев (труба).

18 марта, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Нашла коса на камень» (12+)

Фото: m-g-t.ru/Кирилл Новышев

Сергей Безруков поставил комедию по мотивам произведений А.Н. Островского. Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков (Дмитрий Дюжев). Нелепый, наивный провинциал, по виду с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Вдобавок ко всему без памяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие. Кто он, этот Васильков, откуда, богат ли, завидный ли жених? Но кем бы он ни был, слишком смешон и странен он в своих взглядах и слишком велик соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах…

18 марта, 19:00, Губернский театр

«Скамейка» (16+)

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Спектакль по пьесе Александра Гельмана некогда был в афише «Табакерки». Режиссер Алексей Мурадов вернул его на сцену с обновленным составом. Она (Алена Лаптева) — девушка, отчаявшаяся найти счастье. Он (Евгений Миллер) — женат, но ищет новых ощущений. Случай сводит их в парке на скамейке. Создатели определили жанр постановки как любовный детектив. Захватывающее противостояние, в котором преступник и сыщик всё время меняются местами, а скамейка в парке становится скамьей подсудимых.

19 марта, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Чистых прудах

«Пиковая дама» (12+)

Фото: stanmus.ru/Олег Черноус

Режиссер Александр Титель перенес действие «Пиковой дамы» в 10-е годы прошлого века и прочел последнюю оперу Чайковского как поэму конца. В грозной меди он услышал апокалиптический ужас стоящей на краю бездны страны, в экстатической лирике — мольбу о пощаде и надежду на примирение. В романсах и интермедии — ссылку на художественные штудии Серебряного века, увлеченного прекрасным прошлым более, чем опостылевшим настоящим. Ну а Петербург, в те годы Петроград, в данном случае выступил и антуражем, и судьбой.

19 марта, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Тату» (16+)

Фото: pushkinmuseum.art

Инструменты для нанесения наколок, разноцветные узоры на искусственной коже обнаженных манекенов и устрашающие фотографии заключенных... Нет, это не брутальный тату-салон, а выставка одного из главных музеев страны. Около 200 экспонатов со всего мира призваны рассказать историю татуировки и легитимизировать это весьма маргинальное творчество в академической культурной среде.

До 31 мая, ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Сальвадор Дали. Магическое искусство» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Рояль со встроенным фонтаном, мистический полумрак и очки для рассматривания стереоскопических изображений — организаторы крупнейшей российской ретроспективы Сальвадора Дали сделали всё, чтобы вовлечь публику в мир сюрреалиста и сделать это погружение увлекательным аттракционом. Но главная приманка, конечно, сами работы: в общей сложности их 188, в том числе восемь десятков произведений живописи всех периодов.

До 25 марта, ЦВЗ «Манеж»

Экспозиция к 20-летию ММОМА (6+)

Фото: mmoma.ru

Телешоу как арт-объект, критические отзывы посетителей в качестве основы видеоперформанса, конфликт куратора и музейных работников, превращенный в театральный сюжет. Выставка к 20-летию ММОМА получилась бесконечно далекой от стандартных юбилейных проектов — пафосных и приглаженных. Впрочем, масштаб здесь соответствующий: заняты все три этажа здания на Петровке, 25. А главное — максимально полно представлена коллекция ММОМА: от Бориса Григорьева и Пабло Пикассо до новейших работ молодых художников.

До 17 мая, Московский музей современного искусства на Петровке, 25