Ученые Сколтеха нашли способ синтеза эффективных против ВИЧ соединений

Группа ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Института проблем химической физики РАН и Католического университета Левена (Бельгия) предложили способ получения растворимых в воде соединений фуллеренов, которые оказались эффективны в том числе для подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эффективность соединений уже доказана, но применение затруднено из-за их нерастворимости, сообщает пресс-служба Сколтеха.

Существующие методы синтеза позволяют получать растворимые в воде соединения только в несколько стадий и с малым выходом (обычно до 10%). Эти методы неприменимы для промышленного синтеза водорастворимых соединений фуллеренов, что крайне затрудняет создание на их основе лекарственных препаратов. В новом методе выход близок к 100%.

Полученные результаты в перспективе позволят вывести на рынок лекарственные препараты нового поколения на основе этих соединений, сообщили в Сколтехе.

11 марта ученые официально подтвердили второй в истории человечества случай полного излечения от ВИЧ. 40-летний Адам Кастильехо, живущий в Лондоне, жил с диагнозом с 2003 года. Справиться с заболеванием ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга, которую проводили для лечения рака. Донор обладал мутацией гена, которая ограждает от развития ВИЧ, и после трансплантации Кастильехо передалась эта особенность. Мужчина прекратил антиретровирусную терапию почти три года назад, но вирус в его анализах не появился снова. Первый зафиксированный случай излечения также был связан с пересадкой стволовых клеток.