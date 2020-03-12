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Кошачий лемур родился в зоопарке Ижевска

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В ижевском зоопарке на свет появился детеныш кошачьего лемура. Малышу уже две недели, сообщает пресс-служба учреждения.

Сейчас маленький лемур сидит на своей маме и большую часть времени проводит с ней. У самки Глории и самца Джулиана это первое потомство, пишет ИА «Сусанин».

По данным пресс-службы, рассмотреть детеныша можно уже сейчас. Еще через один-два месяца он начнет самостоятельно передвигаться, возвращаясь к маме только на кормление и сон. Полностью самостоятельным он станет где-то через полгода.

В январе сообщалось, что Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии The Giant Panda Global Awards 2019 года. Торжественная церемония вручения премии состоялась 3 января в Бельгии.

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