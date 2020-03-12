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Росреестр предложил штрафовать за строительные работы на местах воинских захоронений

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Фото: РИА Новости/Алексей Сазонов
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Росреестр предложил установить административную ответственность за проведение строительных работ на местах воинских захоронений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 12 марта.

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Росреестр направил в правительство два законопроекта, цель которых — совершенствование законодательства в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

По словам статс-секретаря, заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, проекты законов вводят ограничения на использование земельных участков, которые входят в состав территорий боевых действий во времена Великой Отечественной войны, где обнаружены непогребенные останки погибших военных. Так, например, предлагается наложить временные ограничения на проведение земляных и строительных работ.

«Кроме того, предлагается установить административную ответственность в виде предупреждения или штрафа: за несвоевременное уведомление органов местного самоуправления о найденных воинских захоронениях и непогребенных останках погибших; за нарушение запрета на проведение строительных, земляных и других работ, из-за которых непогребенные останки военнослужащих или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены; за препятствование перезахоронению останков погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста.

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