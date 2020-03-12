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Около 270 тыс. человек перевели на единые квитанции ЖКХ на Ставрополье

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В Ставропольском крае на единые квитанции за услуги жилищно-коммунального хозяйства перевели почти 270 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального информационно-политического центра «Умное Ставрополье».

Абоненты получают единую квитанцию за все виды услуг. Ее можно оплатить в банке, в одном из пунктов приема платежей, через терминал или в интернете, пишет NewsTracker.

По словам директора центра «Умное Ставрополье» Георгия Калоева, региональный расчетный центр (РРЦ) заключил договоры с поставщиками услуг. Сейчас на территории края действуют более 35 пунктов приема платежей РРЦ. До конца года планируется открыть еще 20 таких пунктов.

По данным NewsTracker, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в январе поручил перевести всех абонентов края на единые платежи.

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