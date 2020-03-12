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Уровень воды в реках Тамбовской области понизился

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В Тамбовской области за сутки 11 марта понизился уровень воды в реках. Пока опасных гидрологических явлений не ожидается.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», наиболее заметны изменения в реке Цна, в Тамбове и в селе Кузьмино Гать в Тамбовском районе. Там уровень воды упал на 9 см.

В большинстве рек уровень понизился на 3–4 см, а в реках Савала в районе поселка Жердевка и Битюг в районе села Мордово он остался без изменений.

Вода за сутки понялась лишь в двух реках — Вороне в Уварове и Лесном Воронеже в селе Заворонежском Мичуринского района. Уровень воды увеличился на 6 см и 5 см соответственно.

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