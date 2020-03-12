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Вступивших незаконно в наследство мошенников задержали в Петербурге

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух мошенников, которые незаконным способом вступили в право наследования недвижимым имуществом. Об этом сообщает пресс-центр городского ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, двое мужчин представили поддельное свидетельство о рождении и вступили в наследство на здание в Петродворцовом районе. Так как здание по адресу: Суворовская, 5, находится во владении городской администрации, городу был причинен ущерб в особо крупном размере, уточняет телеканал «78».

Мошенников удалось задержать. Ими оказались двое безработных мужчин.

В феврале в Санкт-Петербурге правоохранители задержали четырех человек, которые пытались снять со счетов умершего жителя Москвы более полумиллиарда рублей. Мошенники предоставили в банк фальшивые документы, подтверждающие право наследования.

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