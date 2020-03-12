Более 1 млн рублей направят на уничтожение борщевика в Сыктывкаре

Власти Сыктывкара начали поиск подрядчика для уничтожения борщевика на территории города. Начальная цена контракта составляет 1,13 млн рублей.

Согласно условиям контракта, опасный сорняк будут ликвидировать с помощью гербицидов. Химическая обработка растений производится при минимальных воздушных потоках рано утром и вечером. В дневные часы обработка допустима в прохладные дни и при отсутствии ветра, сообщает ИА «Комиинформ».

Администрация Сыктывкара также уточнила, что обработка будет производиться в несколько этапов. После первой обработки растения в зависимости от погодных условий должны погибнуть в течение 10–30 дней. На втором этапе при гибели старых растений и всходе новых гибель или повреждение борщевика должны достигать 80%. По итогам третьего этапа гибель сорняка должна достигать 100%.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября. В случае недостаточной результативности работы подрядчик должен провести обработку за свой счет.